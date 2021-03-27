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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
27.03.2021 11:05
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, в беседе была констатирована стабилизация обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», - говорится в сообщении.
«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Условлено о дальнейших контактах», - добавили в Кремле.
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