

Кристиан Даниэльсон прибудет в Грузию сегодня

27.03.2021 11:06





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибудет в Грузию сегодня. Об этом сообщает представительство ЕС в Грузии.



Как известно, Даниэльсон возобновит процесс медиации с понедельника, 29 марта.



Напомним, личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Он провел отдельные встречи с лидерами оппозиции и правящей команды. При его медиации состоялись переговоры между представителями власти и оппозиции, но процесс завершился без конкретных результатов. Кристиан Даниэльсон покинул Грузию 19 марта.



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