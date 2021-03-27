

Вашадзе: Позиция Евросоюза должна быть гораздо четкой и строгой, , особенно в отношении «Мечты»

27.03.2021 11:11





Позиция Евросоюза должна быть гораздо четче и строже, особенно в отношении «Грузинской мечты», поскольку предыдущий раунд сорвала «Грузинская мечта», - об этом лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил в программе «360 градусов» на «Палитраньюс».



«Скажу прямо, что, на мой взгляд, позиция Евросоюза должна быть гораздо четче и строже, особенно в отношении« Грузинской мечты », потому что предыдущий раунд сорвала «Грузинская мечта». Должен быть строгим в подходе по тем западным стандартам, которые должны быть в стране, что в стране не должно быть заключенных по политическому признаку, это как дважды два - четыре, и что должна быть платформа сотрудничества, где оппозиция имеет свое место и сила, находящаяся в правящей коалиции или партии, свое место, и это тоже - дважды два - четыре.



И в предыдущем раунде оказались неверными ожидания в отношении заключенных, вопрос стоит не так просто. Второй вопрос, что «Грузинская мечта» хотела, чтобы этот вопрос вообще исчез из процесса переговоров, чего ей не удалось. Они думали, что по этому вопросу не было бы вообще никакого обсуждения и соглашения в документе и что были бы какие-то такие общие фразы, которые, подобно соглашению от 8 марта, дали бы им возможность манипулировать и в дальнейшем. Для наших европейских коллег категорически неприемлем тот подход, который имеется у « Грузинской мечты », и это дважды два – четыре», – заявил Вашадзе.



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