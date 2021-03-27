

«Две таблетки Ибупрофена» - месть Путина Навальному

27.03.2021 13:33



Сергей Михеев



Идет третий месяц со дня задержания Алексея Навального. За это время уже успели провести судебное разбирательство по делу компании «Ив Роше Восток», дать реальный срок и отправить его в ИК-2 в Покрове. Параллельно, в срочном порядке, провели три заседание по делу о клевете в адрес ветерана, в котором обвиняемым проходил все тот же Алексей Навальный. Летом 2020 года Навальный назвал участников видео в поддержку конституционных поправок «продажными холуями», «позором страны» и «предателями».



К сожалению, для Путинского режим, статья вменяемая Навальному не предусматривала тюремного срока и пришлось ограничиться денежным штрафом. Достигнув желаемого - упрятав за решетку своего главного противника - Путин на этом вроде должен был остановиться, но видно этого для него было недостаточно, и он решил мстить Навальному и в колонии.



На днях появились информации об условиях пребывания Навального в Покрове. Выясняется, что он находится в достаточно плохом состоянии. У него усилились боли в спине и в ногах до такой степени, что на правую ногу он встать практически не может. По информации адвоката Навального Ольги Михайловой, на протяжении месяца добивались того, чтобы его осмотрел врач-невролог и назначил соответствующее лечение, но ходатайство даже не рассмотрели и квалифицированную медицинскую помощь он не получал. По истечению месяца Навального осмотрел тюремный фельдшер и назначил лечение - 2 таблетки Ибупрофена в день и мазь Ибупрофен. Такое «лечение» называется не что иным как издевательство над человеком, нуждающемся в медицинской помощи. Навальному не передают лекарства, прописанные немецкими врачами, даже не передали ему бумажку, на которой была схема упражнений для спины, чтобы уменьшить боли. Помимо такого обращения, к нему не пускают адвокатов, в чем явно ущемляются его права. Бывали случаи, когда Навального заводили в кабинет для свиданий с адвокатами, а через некоторое время уводили оттуда, не дав встретиться с ними. Это можно квалифицировать как метод психологического давления.



Становится известно, что Навальный подвергается не только психологическому воздействию, но и откровенным пыткам. По прибытию в ИК-2 ему дали статус «склонен к побегу», из-за чего он не может спать по ночам. Каждый час, с 10 вечера до 6 утра, к нему в камеру заходит сотрудник колонии, включает видеорегистратор и громко говорит – «осужденный Навальный, склонный к побегу, находится на месте». После чего он уходит. И так он приходит каждый час, восемь раз за ночь. Все это происходит на фоне того, что в камере Навального стоит видеокамера, и нет никакой необходимости проверять физически – находиться ли на месте заключенный. В соответствии с законом России, каждый арестант, находящийся под стражей, должен быть обеспечен восьмичасовым непрерывным сном, а происходящее с Навальным не только нарушает это законное право осужденного, но является и психологической пыткой, которая предназначено для его морально-психического уничтожения.



Все происходящее с Навальным это жестокая месть Путина по отношению к своему главному политическому оппоненту - месть за «Дворец»; за правду и старанию открыть глаза народу на то, до какой степени прогнил Путинский режим; за пробуждение смелости в людях, которые невзирая на зверство силовиков и всю бесчеловечность власти перестают боятся Путина и выходят на улицы Российских городов фиксируя свой протест в связи со всем происходящим в стране.



Видимо наш президент на столько боится Навального, что забыл одну простую истину – месть на столько затмевает разум, что человек перестает осознавать реальность и становится чрезмерно самонадеянным, обреченным на погибель. Чем больше пыткам власть будет подвергать Навального, тем стремительнее будет расти его поддержка в народе. Ведь у нас, в России, всегда люди сочувствовали заключенным, в том числе и преступникам, а в случае с Навальным сочувствуют в двойне. Народ уверен в его невиновности, а невинный человек, осужденный незаконно, обязательно победит!



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