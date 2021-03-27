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Шалва Папуашвили будет секретарем по связям с общественностью «Грузинской мечты»
27.03.2021 16:07
Шалва Папуашвили будет секретарем по связям с общественностью партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Об этом сообщил член большинства Мамука Мдинарадзе на брифинге, проведенном в офисе партии.
Как отметил Мдинарадзе, обязанности Папуашвили будет входить координация отношений с обществом и общественными организациями.
«Первым вопросом был новый секретарь, по которому политсовет принял решение, и затем его одобрило большинство. Секретарем по связям с общественностью будет Шалва Папуашвили, обладающий очень хорошим опытом. Его функция будет заключаться в координации политической коммуникации и отношений с обществом и общественными организациями», - заявил Мдинарадзе.
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