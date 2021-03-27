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Диагноз Кахи Каладзе уточнен - вестибулопатия
27.03.2021 16:12
У мэра Тбилиси Кахи Каладзе вертебробазилярный синдром не подтвердился. Об этом сообщил кардиолог, профессор Зураб Пагава.
«Диагноз «вертебробазилярный синдром» был предварительно вынесен в одной из клиник, однако в результате последующего исследования он не подтвердился… Налицо мы имеем нестабильность артериального давления. Именно по этой причине он попал в нашу кардиологическую клинику. У него т.н. вестибулопатия. Этот центр, который регулирует равновесие человека. Эти нарушения обусловлены его спортивным прошлым и напряженным рабочим графиком», - заявил Зураб Пагава.
По его же словам, сейчас Каха Каладзе чувствует себя лучше, он дополнительно обследуется, продолжает лечение и скоро вернется к обычному режиму.
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