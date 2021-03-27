

Мдинарадзе: Правящая партия готова вести переговоры даже с самой радикальной оппозицией

27.03.2021 17:33





По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, правящая партия готова продолжать переговоры «даже с самой деструктивной частью оппозиции».



По его словам, в связи со всеми вопросами, лежащими на столе переговоров, «Грузинской мечтой» либо уже предприняты шаги, либо с ее стороны представлены компромиссные предложения и пути решения.



Как заявил Мдинарадзе на брифинге, проведенном в партийном офисе по завершении заседания большинства, если оппозиция предпримет конструктивные шаги, переговоры завершаться результативно.



«Наша готовность вести переговоры даже с самой радикальной оппозицией, естественно, остается, как это было и прежде, в повестке дня. По всем вопросам, лежащим на столе переговоров, либо мы уже предприняли шаги, либо с нашей стороны представлены компромиссные предложения и пути решения. Следовательно, если оппозиция предпримет какие-либо конструктивные шаги, мы уже сможем результативно завершить переговоры, и это не только в интересах партий, и мы не должны говорить лишь об интересе партий. Нам нужно говорить об интересах страны, и в ее интересах, чтобы мы на фоне этих сложных вызовов достигли соглашения, чтобы не пребывали в деструктивном режиме, а вместе продолжили работу как над устранением последствий пандемии, экономического ущерба, так и над другими значимыми для грузинского общества вопросами», - заявил Мдинарадзе.



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