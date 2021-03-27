

Оппозиция: В случае достижения соглашения с сегодняшней властью мы готовы войти в парламент

27.03.2021 17:35





В случае достижения соглашения с сегодняшней властью, мы готовы войти в парламент, - об этом говорится в совместном заявлении грузинских оппозиционных партий.



Как заявляют оппозиционные партии, в нормальной политической обстановке всем политическим партиям, получившим мандат, место в парламенте.



«Распределение механизмом контроля и функций между всякой властью и оппозицией является значительным вопросом, однако соглашение по этому вопросу не сможет перевесить другие вопросы. Интересы оппозиции заключаются не в том, чтобы занять конкретные должности в нынешнем парламенте, а в том, чтобы создать традицию эффективного участия любой оппозиции в парламентском контроле.



Мы понимаем, что в нормальной политической обстановке всем политическим партиям, получившим мандат, место в парламенте, там, где должны решаться политические вопросы. Именно для проведения реформ, необходимых для выполнения сформулированных в пунктах задач, и в случае достижения соглашения с сегодняшней властью, мы готовы войти в сегодняшний парламент», - отмечается в заявлении, которое подписали: Зура Джапаридзе – «Гирчи - больше свободы», «Лело», Элене Хоштария – движение «Пора», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», партия «Прогресс и свобода», движение «Государство для народа», Национал-демократическая партия, Давид Чичинадзе – партия «Трибуна», Общество парламентариев Грузии, «Единая Грузия», «Европейские демократы». Христиан-консервативная партия, «Победившая Грузия» и «За справедливость».



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