

Оппозиция против привязки внеочередных парламентских выборов к местным выборам

27.03.2021 20:04





Оппозиционные партии категорически выступают против того, чтобы вопрос назначения новых парламентских выборов привязывался к результатам выборов самоуправления, что, по их же информации, является непубличным предложением властей.



Как говорится в совместном заявлении грузинских оппозиционных партий, связывание этих двух принципиально и содержательно различных выборов приведет к замешательству граждан при принятии решения о самоуправленческом и парламентском правлении и такая модель вызовет у общества лишь растерянность.



«Именно поэтому мы ни в коем случае не поддержим эту модель. У оппозиции есть гибкая позиция как по дате внеочередных выборов (естественно, в разумных рамках), так и относительно путей достижения данной цели.



Некоторые из нас считают, что единственным путем сейчас является прямое назначение досрочных выборов, другие же поддержали плебисцит, чтобы узнать мнение большинства по поводу назначения внеочередных выборов с целью разрядки кризиса», - отмечается в заявлении, которое подписали: Зура Джапаридзе – «Гирчи - больше свободы», «Лело», Элене Хоштария – движение «Пора», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», партия «Прогресс и свобода», движение «Государство для народа», Национал-демократическая партия, Давид Чичинадзе – партия «Трибуна».



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