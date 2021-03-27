

«Стратегия Агмашенебели» отмежевалась от сегодняшнего заявления оппозиции

27.03.2021 21:07





«Стратегия Агмашенебели» откликается на распространенное оппозиционными партиями обращение и заявляет, что перед переговорами послание с подобным содержанием является «тактической ошибкой», поскольку очень походит на проведение своего рода разделительных линий, что уменьшает переговорное пространство и возможность достижения соглашения.



По заявлению «Стратегии Агмашенебели», оппозиция и власти должны найти пути друг к другу, а не ставить новые барьеры с жесткими и разделительными позициями.



«Стратегия Агмашенебели» согласна с духом письма, опубликованного оппозиционными партиями, участвующими в переговорах, однако, в сложившейся обстановке, когда проходит медиация с прямым подключением президента Европейского совета Шарля Мишеля, вовлечен медиатор, который в ближайшее время приедет в страну, перед этими переговорами такого рода послания и заявления мы считаем тактической ошибкой. Это очень походит на проведение своего рода разделительных линий, что уменьшает переговорное пространство и возможность достижения соглашения.



Для нас, «Стратегии Агмашенебели» важно не то, что больше пойдет на пользу оппозиции или властям, а то, что выведет Грузию из создавшегося кризиса, и как выиграет от всего этого страна, чтобы всем вместе как можно скорее переключиться на решение тех проблем, которые беспокоят наших граждан», - отмечается в заявлении «Стратегии Агмашенебели».



Для справки, оппозиционные партии распространяют совместное заявление. В нем говорится, что ими осмыслена необходимость достижения соглашения для демократического развития Грузии.



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