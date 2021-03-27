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Деканоидзе: Ожидаем, что «Грузинская мечта» сделает шаг навстречу гражданам Грузии и Евросоюзу


27.03.2021   23:48


«Что касается визита Кристиана Даниэлсона, мы ожидаем, что «Грузинская мечта» сделает шаг навстречу гражданам Грузии и ЕС, нашим стратегическим партнерам», — заявила член Единого национального движения Хатия Деканоидзе.

Сегодня вечером Грузию прибудет шведский дипломат, личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэлсон, который является медиатором в переговорах между грузинской правящей партией и оппозицией.

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