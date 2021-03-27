

В апреле Грузия ожидает 100 тысяч доз китайской вакцины

27.03.2021 23:53





По словам главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm.



Как Гамркелиде рассказал Первому каналу Грузии, в то же время параллельно ведутся переговоры с Pfizer, Novovax, Johnson & Johnson и другими производителями антикоронавирсуной вакцины.



«В апреле в Грузию будет доставлено около 100 тысяч доз Sinopharm. Вакцина находится в ожидании разрешения от Всемирной организации здравоохранения, но у неё уже есть допуск от одного из строжайших регуляторов.



Ведутся прямые переговоры с компаниями Pfizer, Novovax, Johnson & Johnson, Индийским институтом сыворотки и многими иными производителями с целью поэтапного поступления большего количества вакцины в Грузию. Мы хотим, чтобы в июле мы смогли начать «массовую вакцинацию», — сказал Гамкрелидзе.



По его словам, при нынешних темпах вакцинации до конца года не удастся привить 60 процентов населения страны.



«Мы работаем над созданием крупных центров вакцинации, которые должны пропускать по 5000 — 7 000 и более человек в сутки. Соответствующий план будет представлен в мае. Поэтому имеющийся темп не является удовлетворительным», — сказал Гамкрелидзе.





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