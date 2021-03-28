

Представитель президента Европейского совета прибыл в Грузию

28.03.2021 10:00





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию. Как известно, Даниэльсон возобновит процесс медиации с понедельника, 29 марта.



Напомним, личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Он провел отдельные встречи с лидерами оппозиции и правящей команды. При его медиации состоялись переговоры между представителями власти и оппозиции, но процесс завершился без конкретных результатов. Кристиан Даниэльсон покинул Грузию 19 марта.



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