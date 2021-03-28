

Даниэльсон: Компромисс это не признак слабости, компромисс – это проявление силы

28.03.2021 10:05





Сейчас время компромисса и компромисс это не признак слабости, компромисс – это проявление силы. Компромисс показывает, что демократия в Грузии работает, - об этом заявил прибывший в Грузию специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон.



По его словам, он будет сотрудничать с политическими лидерами, чтобы стороны достигли соглашения и кризис в стране завершился.



«Я очень рад вернуться в Грузию и ожидаю сотрудничества с лидерами политических партий, оппозицией и правящей партией, чтобы помочь им достичь соглашения и завершить политический кризис в стране. Сейчас время компромисса и компромисс это не признак слабости, компромисс – это проявление силы. Компромисс показывает, что демократия в Грузии работает и компромисс - это европейский путь», - заявил Даниэльсон.



Он отметил, что пробудет в Грузии три дня.



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