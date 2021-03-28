

Даниэльсон: Ожидаю сотрудничества с оппозицией и правящей партией, чтобы завершить политический кризис в стране

28.03.2021 10:08





Ожидаю сотрудничества с лидерами политических партий, оппозицией и правящей партией, чтобы помочь им достичь соглашения и завершить политический кризис в стране, - об этом заявил прибывший в Грузию специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон.



По его словам, сейчас время компромисса.



«Я очень рад вернуться в Грузию и ожидаю сотрудничества с лидерами политических партий, оппозицией и правящей партией, чтобы помочь им достичь соглашения и завершить политический кризис в стране. Сейчас время компромисса и компромисс это не признак слабости, компромисс – это проявление силы. Компромисс показывает, что демократия в Грузии работает и компромисс - это европейский путь», - заявил Даниэльсон.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





