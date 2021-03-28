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Кристиан Даниэльсон встречается с послами Евросоюза и США в Грузии
28.03.2021 15:02
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон встречается с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем и послом США Келли Дегнан.
Встреча проходит в представительстве Евросоюза в Грузии.
Кристиан Даниэльсон прибыл во второй раз в Тбилиси 27 марта. Как заявил он СМИ, сейчас время компромисса и компромисс это не признак слабости, компромисс – это проявление силы.
Как известно, Даниэльсон возобновит процесс медиации с понедельника, 29 марта.
Напомним, личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Он провел отдельные встречи с лидерами оппозиции и правящей команды. При его медиации состоялись переговоры между представителями власти и оппозиции, но процесс завершился без конкретных результатов. Кристиан Даниэльсон покинул Грузию 19 марта.
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