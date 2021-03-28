

Гарибашвили: Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году

28.03.2021 15:39





По случаю четвертой годовщины введения безвизового режима между Грузией и странами Шенгенской зоны премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что делается все необходимое, чтобы грузинское общество, в том числе население Абхазии и Цхинвальского регионов, могло максимально воспользоваться всеми благами, которые евроинтеграция несёт гражданам Грузии.



«Сегодня мы отмечаем четвертую годовщину введения безвизового режима с ЕС / странами Шенгенской зоны. Историческим решением от марта 2017 года, Евросоюз и европейские страны признали Грузию надежным и достойным партнером. Это высокая оценка наших усилий по укреплению демократии и развитию страны, проведенных нами реформ», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии.



«Мы продолжаем работать над полноправным членством в Европейском Союзе и готовимся подать официальную заявку в 2024 году; делаем все возможное, чтобы наше общество, в том числе население Абхазии и Цхинвальского региона, максимально пользовалось всеми благами, которые евроинтеграция несёт гражданам Грузии», — отмечено в заявлении Ираклия Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





