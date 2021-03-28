

Кобахидзе: Право безвизового перемещения в странах Евросоюза было огромным успехом

28.03.2021 17:31





В 2024 году Грузия подаст официальную заявку на полноправное членство в Евросоюзе, - об этом заявил председатель «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Ираклий Кобахидзе.



«Ровно 4 года назад, 28 марта 2017 года, наша страна и каждый гражданин нашей страны получил право на безвизовое перемещение в странах Евросоюза.



Это был огромный успех, который стал результатом непоколебимой воли грузинского народа стать полноправным членом западного содружества, а также усилий и неустанной работы власти «Грузинской мечты».



Горжусь тем, что лично присутствовал на заседании Европарламента, на котором было принято это решение. В 4-летие визовой либерализации, как председатель правящей партии, я хотел бы еще раз подчеркнуть и напомнить, что в 2024 году Грузия подаст официальную заявку на полноправное членство в Евросоюзе», - написал Кобахидзе в Facebook.



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