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Кристиан Даниэльсон и Карл Харцель провели видеоконференцию с членами Европарламента
28.03.2021 20:55
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон и посол ЕС в Грузии Карл Харцель провели видеоконференцию с членами Европарламента.
Соответствующую информацию и фото-видео материалы распространяет представительство ЕС.
Кристиан Даниэльсон вчера прибыл в Тбилиси во второй раз. Как заявил он СМИ, «сейчас время компромисса и компромисс это не признак слабости, компромисс – это проявление силы».
Как известно, Даниэльсон возобновит процесс медиации с понедельника, 29 марта. По информации Кристиана Даниэльсона, он пробудет в Грузии три дня.
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