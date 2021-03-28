

Кристиан Даниэльсон и Карл Харцель провели видеоконференцию с членами Европарламента

28.03.2021 20:55





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон и посол ЕС в Грузии Карл Харцель провели видеоконференцию с членами Европарламента.



Соответствующую информацию и фото-видео материалы распространяет представительство ЕС.



Кристиан Даниэльсон вчера прибыл в Тбилиси во второй раз. Как заявил он СМИ, «сейчас время компромисса и компромисс это не признак слабости, компромисс – это проявление силы».



Как известно, Даниэльсон возобновит процесс медиации с понедельника, 29 марта. По информации Кристиана Даниэльсона, он пробудет в Грузии три дня.



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