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Кристиан Даниэльсон встречается с представителями неправительственных организаций
28.03.2021 20:57
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон проводит встречу с представителями неправительственных организаций.
Представители гражданских организаций поделятся с Даниэльсоном своим видением путей решения существующего в стране кризиса .
По оценке директора НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе, существующий кризис в стране можно использовать как возможность с целью решения системных проблем.
Как заявила Долидзе журналистам перед встречей с Кристианом Даниэльсоном, представленные в парламенте конституционные и законодательные инициативы недостаточны и «существующие проблемы не должны решаться фасадно».
«Выход в том, чтобы избирательная система, избирательные комиссии и судебная система были сбалансированы так, чтобы оппозиционные партии имели во всем этом равное участие», - отметила Нино Долидзе.
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