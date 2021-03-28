

Кристиан Даниэльсон встречается с представителями неправительственных организаций

28.03.2021 20:57





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон проводит встречу с представителями неправительственных организаций.



Представители гражданских организаций поделятся с Даниэльсоном своим видением путей решения существующего в стране кризиса .



По оценке директора НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе, существующий кризис в стране можно использовать как возможность с целью решения системных проблем.



Как заявила Долидзе журналистам перед встречей с Кристианом Даниэльсоном, представленные в парламенте конституционные и законодательные инициативы недостаточны и «существующие проблемы не должны решаться фасадно».



«Выход в том, чтобы избирательная система, избирательные комиссии и судебная система были сбалансированы так, чтобы оппозиционные партии имели во всем этом равное участие», - отметила Нино Долидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





