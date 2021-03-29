

Встречи между властями и оппозицией при медиации Кристиана Даниэльсона возобновятся сегодня

29.03.2021 10:27





По информации представительства ЕС в Грузии, встречи между властями и оппозицией при медиации Кристиана Даниэльсона возобновятся 29 марта.



В воскресенье, 28 марта, Кристиан Даниэльсон уже встретился с представителями НПО и выслушал их позицию по поводу путей выхода из кризиса. На встрече присутствовали посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США в Грузии Келли Дегнан.



Напомним, личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Он провел отдельные встречи с лидерами оппозиции и правящей команды. При его медиации состоялись переговоры между представителями власти и оппозиции, но процесс завершился без конкретных результатов. Кристиан Даниэльсон покинул Грузию 19 марта.



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