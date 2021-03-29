

Даниэльсон: Все политические лидеры должны показать компромисс

29.03.2021 10:29





Все политические лидеры, которые были включены в процесс, хорошо знают взгляды другой стороны, хорошо знают, что нужно сделать, чтобы прийти к соглашению, но они должны это сделать, они должны показать компромисс, - об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон после встречи с неправительственным сектором.



По его словам, партии должны сами найти компромисс, и медиаторы им в этом помогут.



«Сегодня целый день была подготовительная работа к тому, чтобы завтра встретиться с политическими партиями. Дистанционно я встретился с 7 европейскими парламентариями для того, чтобы поговорить и обсудить следующие шаги. Я также встретился сегодня с представителями грузинского гражданского общества.



Хочу также сказать, что их вчерашнее заявление было очень интересным в связи с теми темами, которые мы сегодня обсуждали. Речь идет о компромиссе, который очень важен для будущего Грузии.



Кроме того, после моей предыдущей миссии у меня в Брюсселе были отношения со всеми теми институциями, которые включены в вопросы, связанные с Грузией. Эти институции включали как президента Мишеля, так и европейскую службу внешних связей, Европарламент и Еврокомиссию. ЕС очень активно включен, чтобы помочь Грузии в урегулировании этого кризиса. Разумеется, ответственность за это не на ЕС, а на политических лидерах. Я думаю, что предыдущая миссия, которая тут осуществилась, была хорошим ознакомлением с вопросами.



Все те политические лидеры, которые были включены в этот процесс, хорошо знают взгляды обеих сторон, также хорошо знают, что нужно сделать, чтобы прийти к соглашению, но они должны это сделать, они должны показать компромисс. Я и моя команда можем только помочь этому. Мы, конечно, сделаем все, когда речь об этой помощи. Сейчас нужна смелость, нужен компромисс. Компромисс - это не признак того, что кто-то не силен, это не признак слабости, напротив, компромисс - признак силы, признак демократии , компромисс – это путь, являющийся европейским», - заявил Даниэльсон.



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