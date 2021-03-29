

Даниэльсон: Ответственность за урегулирование кризиса возлагается на политических лидеров

29.03.2021 10:30





Сейчас нужны смелость и компромисс, - об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон после встречи с послами и представителями НПО.



По его словам, компромисс со стороны власти и оппозиции очень важен для будущего Грузии.



«Речь идет о компромиссе, который очень важен для будущего Грузии. После моей предыдущей миссии у меня в Брюсселе были отношения со всеми теми институциями, которые включены в вопросы, связанные с Грузией. Эти институции включали как президента Мишеля, так и европейскую службу внешних связей. ЕС активно включен в то, чтобы помочь Грузии в урегулировании этого кризиса. Разумеется, ответственность за это ложится не на ЕС, а на политических лидеров. Я думаю, что предыдущая миссия, которая осуществилась, была хорошим ознакомлением с этими вопросами.



Все те политические лидеры, которые были включены в этот процесс, очень хорошо знают мнение обеих сторон, также хорошо знают, что нужно сделать, чтобы прийти к соглашению, они должны найти компромисс. Мы можем только помочь в этом. Мы сделаем все, что возможно, когда речь об этой помощи. Я хочу сказать, что сейчас нужны смелость и компромисс. Компромисс - это не признак слабости, компромисс - признак силы, компромисс - признак демократии и европейский путь», - заявил Даниэльсон.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





