

Гарибашвили: Подтверждаем готовность достичь соглашения в короткое время

29.03.2021 11:57





Мы еще раз подтверждаем готовность продолжать конструктивный диалог и достичь соглашения как можно в короткое время; мы будем ориентированной на результат стороной, которая примет конкретные решения, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном.



По информации администрации правительства, премьер отметил, что правящая команда ценит медиацию ЕС, которая ориентирована на деэскалацию обстановки и протекание политического процесса в нормальном режиме.



По их же пояснению, Ираклий Гарибашвили и Кристиан Даниэльсон рассмотрели те вопросы, по которым мнения властей и оппозиции расходятся. Была подчеркнута важность верховенства права и уважения к демократическим институтам, а также оценки международных организаций, в том числе ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которой парламентские выборы в Грузии были свободным и справедливыми.



«На встрече еще раз была подчеркнута значимость того, чтобы все стороны руководствовались интересами грузинского народа и страны, и предприняли шаги к компромиссному решению, направленному на перенос политических процессов в парламент.



Премьер поблагодарил Даниэльсона и президента Шарля Мишеля за медиацию политического диалога и отметил, что это еще раз подтверждает большой интерес ЕС к Грузии, что возлагает на всех акторов процесса большую ответственность», - заявляют в администрации правительства.









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