

Премьер-министр Грузии встретился с личным представителем президента Евросовета

29.03.2021 11:59





Премьер-министр Иракли Гарибашвили встретился с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльсоном.



Как сообщили в администрации правительства, во время встречи Гарибашвили заявил, что правительство готово к конструктивному политическому диалогу и достижению соглашения в краткосрочной перспективе.



«Подтверждаем готовность продолжить конструктивный диалог и как можно скорее достичь договоренности. Мы будем ориентированной на результат партией, которая будет принимать конкретные решения», — сказал Гарибашвили.

Премьер отметил, что правящая команда ценит посредничество ЕС, направленное на деэскалацию ситуации и нормальное ведение политического процесса.



Как сообщает администрация правительства Грузии, Иракли Гарибашвили и Кристиан Даниэльсон обсудили вопросы, по которым существуют разногласия между правящей командой и оппозицией.



В ходе диалога была подчеркнута важность верховенства закона и уважения демократических институтов, а также оценка международных организаций, в том числе ОБСЕ / БДИПЧ, о том, что «парламентские выборы были свободными и справедливыми».



«На встрече еще раз было подчеркнуто, что важно, чтобы все стороны руководствовались интересами грузинского народа и страны и предприняли шаги к компромиссному решению, которое будет направлено на переход политического процесса в парламент.

«Премьер-министр еще раз поблагодарил Кристиана Даниэльсона и президента Шарля Мишеля за посредничество в политическом диалоге, отметив, что это подтверждает большой интерес ЕС к Грузии, который возлагает большую ответственность на всех участников этого процесса», — говорится в заявлении правительства.



Кристиан Даниэльсон, специальный представитель президента Совета Европы, посещает Грузию второй раз. Накануне 28 марта, он встретился с послами Евросоюза и США в Грузии, а затем с представителями неправительственных организаций.

Сегодня, 29 марта, Даниэльсон также встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Сегодня политик также проведет встречи с представителями политических партий. По словам Даниэльсона он пробудет в Грузии три дня, до вторника, 30 марта.

Кристиан Даниэльсон впервые прибыл в Грузию 12 марта. В рамках осуществления посредничества между правительством и оппозицией он провел ряд индивидуальных встреч с представителями оппозиции и «Грузинской мечты». 17-18 марта посредник встречался со сторонами, но переговоры закончились без достижения договоренности, и Кристиан Даниэльсон покинул Грузию.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





