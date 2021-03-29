

НПО: кризис в Грузии вызван отсутствием демократических институтов



СОВА 29.03.2021 12:00



«Сегодняшняя встреча была посвящена тому, что политическим партиям необходимо пойти на компромиссы и на этих компромиссах должен быть основан консенсус», — сказал Николоз Симонишвили из «Ассоциации молодых юристов Грузии» посте встречи с Кристианом Даниельсоном. Напомним, спецпредставитель президента Евросовета провел сегодня консультации с неправительственным сектором.



«Политический кризис в этой стране не начался после прошлых выборов, это произошло гораздо раньше, потому что у нас в стране нет таких демократических институтов, которые работали бы независимо. Поэтому, в первую очередь, необходимо сделать шаги к независимости этих демократических институтов, а потом уже мы сможем говорить о политических процессах», — отметил Симонишвили.



По словам руководителя Tansparency International Georgia Эки Гигаури, речь на встрече шла о ситуации в стране в целом, об избирательной и судебной реформах, а также о необходимости освобождения Георгия Руруа и Ники Мелия.



«Мы говорили о том, что первостепенной задачей является освобождение Мелия и Руруа, но также мы говорили о том, что вызвало этот кризис. Этот кризис вызван тем, что у нас не функционируют демократические институты, а власть сосредоточена в руках одной партии и очень важно, чтобы она была разделена с оппозицией», — сказала Гигаури.



Напомним, с официальным визитом в Грузии находится спецпредставитель президента европейского совета, который проведет в Тбилиси три дня. Кристиан Даниельсон предпримет вторую за две недели попытку примирения политического спектра Грузии.



Сегодня шведский дипломат встретился с послами ЕС и США, а в 19:00 провел встречу с представителями неправительственного сектора, где присутствовали члены «Ассоциации молодых юристов», ISFED, EMC, GDI и Transparency International Georgia.



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