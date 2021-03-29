

Грузинские правозащитники выступили с обращением к медиаторам и участникам переговоров

29.03.2021 12:22





Группа юристов и правозащитников Грузии выступила с заявлением обращенным к властям, оппозиционным партиям, а также международным организациям и послам стран-партнеров участвующим в процессе медиации.



В нем указано, что формат медиации дает уникальную возможность достичь согласия по ключевым для страны вопросам, включая эффективную судебную реформу.



«Учитывая, что справедливое судебное разбирательство является краеугольным камнем демократического развития страны, без которого невозможно разрешить споры мирным путем, защитить права человека и создать благоприятные условия для экономического развития страны. Мы считаем, что формат переговоров между правящей и оппозиционной партиями при посредничестве послов ЕС и стран-партнеров дает уникальную возможность достичь согласия по наиболее важным для страны вопросам», — говорится в документе.



В нем также указано, что отсутствие независимой судебной системы является одним из основных факторов, вызывающих продолжающийся социальный, политический и экономический кризис в стране.



«На сегодняшний день судебная реформа в Грузии проводится поверхностно, без должного изучения глубоких проблем в системе правосудия и анализа основных причин. В стране постсоветская и политически предвзятая судебная система и общественное недоверие к судебной системе.



Несмотря на законодательные улучшения и некоторый прогресс, в судебной системе установилось клановое правление, что означает, что узкая, монолитная группа судей централизованно и неофициально контролирует судебную систему.

Мы обращаемся к политическим деятелям и просим помощи у посредников и организаций с призывом:



Достигнуть договоренности об эффективной и нефрагментированной судебной реформе для выявления системных причин нездоровых последствий в судебной системе, их устранения и предотвращения в будущем.

Обеспечить эффективное выполнение соглашения и заслуживающий доверия процесс судебной реформы, создать группа по реформированию с участием правительства, оппозиции, гражданского общества и международных партнерских организаций для изучения текущего состояния системы правосудия», — говорится в опубликованном заявлении.



Заявление подписали члены Группы независимых юристов:

Каха Цикаришвили;

Эка Цимакуридзе;

Мая Бакрадзе;

Уча Нануашвили;

Тамар Лалиашвили;

Бесик Лоладзе;

Тамар Гегелия;

Хатуна Григалашвили;

Иракли Шавадзе;

Иракли Кордзахия;

Натия Кутателадзе;

Бесик Сисвадзе;

Иракли Габричидзе;

Лия Мухашаврия;

Чай Хамхадзе

Нази Янезашвили — член Высшего совета юстиции

Гурам Имнадзе — Директор программы «Справедливость и демократия», Центр просвещения и мониторинга в области прав человека

Алеко Цкитишвили — исполнительный директор Правозащитного центра.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





