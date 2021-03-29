

Мортон: Великобритания продолжит развивать вооруженные силы Грузии, Украины и Молдовы



СОВА 29.03.2021 13:21



«Мы продолжаем поддерживать наших партнеров в регионе и стремимся помочь в усилении существующей угрозы, в том числе в Грузии, Молдове и Украине. Мы продолжим развивать возможности их вооруженных сил», — заявила министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.



По словам Мортон, НАТО останется основой коллективной безопасности в евроатлантическом регионе.



«Интегрированный обзор показывает, насколько силен наш подход к политике безопасности и сдерживания, то, как мы будем решать глобальные проблемы, такие как изменение климата, защита прав человека и демократии, и как Великобритания будет действовать в качестве силы, несущей благосостояние в вопросы по превенции и разрешению глобальных конфликтов.



НАТО останется основой коллективной безопасности в евроатлантическом регионе. Дезинформация, кибератаки и гибридные войны угрожают нашей коллективной безопасности. Мы продолжаем поддерживать наших партнеров в [Восточном] регионе и стремимся помочь в усилении существующей угрозы, в том числе в Грузии, Молдове и Украине. Мы продолжим развивать возможности их вооруженных сил», — сказала Мортон.



Напомним, на прошлой неделе правительство Бориса Джонсона обнародовало новую концепцию внешней и оборонной политики Великобритании, где Россия названа самой серьезной угрозой безопасности Британии в Европе, а Китай — системным вызовом.



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