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Гарибашвили: Досрочных выборов не будет
29.03.2021 13:24
Премьер-министр Грузии сегодня вновь заявил, что власти страны не намерены проводить досрочные выборы.
«Досрочных выборов в стране не будет. Мы закончили разговор об этом. В связи с этим мы слышали заявления официальных лиц ЕС, Госдепартамента США, Сената и т. д., заключения ОБСЕ/ БДИПЧ. Весь мир признал наши выборы и поздравил нас с этим, о каких выборах вы говорите?
Что касается нашего диалога, то, конечно, наш диалог продолжается, и я хотел бы еще раз сохранить оптимистические ожидания того, что договоренность будет достигнута. С нашей стороны никаких разрушений не было и не будет, наоборот, мы были свидетелями этого со стороны оппозиции, когда они фактически сорвали диалог и не пошли на компромисс. Мы готовы к разумному и справедливому компромиссу. Теперь очередь оппозиции. Вопрос о досрочных выборах закрыт, в Грузии нет политзаключенных», — заявил Гарибашвили.
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