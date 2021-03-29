

Кристиан Даниэльсон вновь встретится с партиями сначала в индивидуальном режиме

29.03.2021 13:24





Намечены встречи «Грузинской мечты» и «Национального движения» с медиатором Кристианом Даниэльсоном.



Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля вновь встретится с партиями сначала в индивидуальном режиме.



В частности, Даниэльсон в 14:00 проведет встречу с «Грузинской мечтой», а в 15:00 встретится с «Национальным движением».



Между тем, Кристиан Даниэльсон сегодня утром уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Через некоторое время состоится его встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



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