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Кристиан Даниэльсон вновь встретится с партиями сначала в индивидуальном режиме
29.03.2021 13:24
Намечены встречи «Грузинской мечты» и «Национального движения» с медиатором Кристианом Даниэльсоном.
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля вновь встретится с партиями сначала в индивидуальном режиме.
В частности, Даниэльсон в 14:00 проведет встречу с «Грузинской мечтой», а в 15:00 встретится с «Национальным движением».
Между тем, Кристиан Даниэльсон сегодня утром уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Через некоторое время состоится его встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
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