

Премьер Грузии: Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев

29.03.2021 13:25





Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, заявил 29 марта премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.



«Мы достигли соглашения с компанией по нескольким пунктам, в том числе хочу отметить, что работы по непосредственно строительству плотины будут приостановлены на 9-12 месяцев. Мы получили согласие компании.



Все будет перепроверено еще раз, при участии иностранных и наших экспертов. Будет проверен эффект воздействия на окружающую среду, вредна ли ГЭС или нет.



Как вам известно, непосредственно для развития Рионской долины на данном этапе будет создан 5-миллионный фонд. Кроме того, хочу разъяснить населению, что эта компания (Enka Renewables) уже потратила на компенсации 30 млн.», — сказал премьер.







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