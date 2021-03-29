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Премьер Грузии: Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев
29.03.2021 13:25
Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, заявил 29 марта премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.
«Мы достигли соглашения с компанией по нескольким пунктам, в том числе хочу отметить, что работы по непосредственно строительству плотины будут приостановлены на 9-12 месяцев. Мы получили согласие компании.
Все будет перепроверено еще раз, при участии иностранных и наших экспертов. Будет проверен эффект воздействия на окружающую среду, вредна ли ГЭС или нет.
Как вам известно, непосредственно для развития Рионской долины на данном этапе будет создан 5-миллионный фонд. Кроме того, хочу разъяснить населению, что эта компания (Enka Renewables) уже потратила на компенсации 30 млн.», — сказал премьер.
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