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Саломе Зурабишвили встретилась с Кристианом Даниельсоном
29.03.2021 14:10
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась со специальным представителем президента Евросовета Кристианом Даниельсоном. Встреча главы государства с личным представителем Шарля Мишеля прошла во дворце Орбелиани.
Перед прибытием в Президентский дворец Даниельсона принял премьер-министр Гарибашвили в Администрации правительства.
Для справки, шведский дипломат Кристиан Даниельсон во второй раз приехал в Грузию для посредничества в переговорах между правительством и оппозицией.
Первый визит спецпредставителя Евросовета состоялся 12-19 марта. Он провел ряд встреч с представителями как оппозиции, так и правительства.
Перед отъездом из страны европейский дипломат присутствовал на 9-часовой встрече оппозиции и власти, которая закончилась безрезультатно.
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