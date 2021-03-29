

Саломе Зурабишвили встретилась с Кристианом Даниельсоном

29.03.2021 14:10





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась со специальным представителем президента Евросовета Кристианом Даниельсоном. Встреча главы государства с личным представителем Шарля Мишеля прошла во дворце Орбелиани.



Перед прибытием в Президентский дворец Даниельсона принял премьер-министр Гарибашвили в Администрации правительства.



Для справки, шведский дипломат Кристиан Даниельсон во второй раз приехал в Грузию для посредничества в переговорах между правительством и оппозицией.



Первый визит спецпредставителя Евросовета состоялся 12-19 марта. Он провел ряд встреч с представителями как оппозиции, так и правительства.



Перед отъездом из страны европейский дипломат присутствовал на 9-часовой встрече оппозиции и власти, которая закончилась безрезультатно.



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