

Кристиан Дэниэльсон встречается с представителями "Грузинской мечты"

29.03.2021 14:35





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон встречается с представителями «Грузинской мечты».



Встреча проходит в офисе Представительстве ЕС.



Со стороны «Грузинской мечты» во встрече принимают участие председатель парламента Арчил Талаквадзе, председатель партии Ираклий Кобахидзе и член партии Шалва Папуашвили.



Кристиан Дэниэльсон вернулся в Грузию 27 марта. Накануне Дэниэльсон провел встречи с послами ЕС и США в Грузии, а также с представителями неправительственных организаций. Вместе с тем, сегодня утром Кристиан Дэниэльсон встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и с президентом Саломе Зурабишвили.



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