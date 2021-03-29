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Кристиан Дэниэльсон встречается с представителями "Грузинской мечты"


29.03.2021   14:35


Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон встречается с представителями «Грузинской мечты».

Встреча проходит в офисе Представительстве ЕС.

Со стороны «Грузинской мечты» во встрече принимают участие председатель парламента Арчил Талаквадзе, председатель партии Ираклий Кобахидзе и член партии Шалва Папуашвили.

Кристиан Дэниэльсон вернулся в Грузию 27 марта. Накануне Дэниэльсон провел встречи с послами ЕС и США в Грузии, а также с представителями неправительственных организаций. Вместе с тем, сегодня утром Кристиан Дэниэльсон встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и с президентом Саломе Зурабишвили.

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