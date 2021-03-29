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Кристиан Дэниэльсон встречается с представителями "Грузинской мечты"
29.03.2021 14:35
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон встречается с представителями «Грузинской мечты».
Встреча проходит в офисе Представительстве ЕС.
Со стороны «Грузинской мечты» во встрече принимают участие председатель парламента Арчил Талаквадзе, председатель партии Ираклий Кобахидзе и член партии Шалва Папуашвили.
Кристиан Дэниэльсон вернулся в Грузию 27 марта. Накануне Дэниэльсон провел встречи с послами ЕС и США в Грузии, а также с представителями неправительственных организаций. Вместе с тем, сегодня утром Кристиан Дэниэльсон встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и с президентом Саломе Зурабишвили.
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