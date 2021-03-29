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Гарибашвили: Мы готовы к справедливому компромиссу, теперь очередь за оппозицией
29.03.2021 14:35
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, диалог между политическими партиями продолжается. Премьер надеется, что переговоры завершатся соглашением.
По его словам, власть готова к разумному и справедливому компромиссу.
«Что касается диалога, то, конечно, диалог продолжается. У меня позитивные и оптимистичные ожидания того, что соглашение будет достигнуто. С нашей стороны не было никакой деструкции и не будет, наоборот, мы были свидетелями этого со стороны оппозиции, когда они фактически сорвали диалог и не пошли на компромисс. Мы готовы к достижению разумного и справедливого компромисса, теперь очередь за оппозицией», — заявил Ираклий Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, вопрос о досрочных выборах закрыт.
«В нашей стране не существует политзаключенных, они были во времена вашего вождя Саакашвили», — заявил Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста.
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