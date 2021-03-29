

Перед возобновлением медиации Даниелсон провел подготовительные встречи

29.03.2021 14:36

Civil.ge



Специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэлсон провел подготовительные встречи в Тбилиси 28 марта перед возобновлением посреднического процесса между правящей Грузинской мечтой и оппозицией.



Даниелсон также встретился с представителями местных НПО, в том числе, Международной прозрачности — Грузия, Ассоциации молодых юристов Грузии, Международного общества за справедливые выборы и демократию, Демократической инициативы Грузии и Центра обучения и мониторинга прав человека. Даниелсон также дистанционно обсудил дальнейшие шаги с семью ведущими депутатами Европарламента.



На брифинге после встречи с представителями НПО Даниелсон заявил: «Евросоюз готов помочь Грузии в разрешении текущего политического кризиса». Однако он также отметил, что ответственность за это лежит на политических лидерах Грузии, а не на Евросоюзе. «Я думаю, они также знают, что нужно сделать, чтобы прийти к соглашению», — сказал он.



«Теперь нам требуется политическая смелость, нужен компромисс, и позвольте мне подчеркнуть, что компромисс — это не слабость, компромисс — это сила, компромисс — знак того, что демократия работает в Грузии, компромисс — это европейский путь», — добавил он.



Комментируя встречу, руководитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури заявила, что неправительственные организации говорили о необходимости компромисса между сторонами.



«Мы говорили о том, что первоочередной задачей является освобождение (лидера Национального движения) Ники Мелия и (акционера ТВ «Мтавари архи») Георгия Руруа»… Мы также говорили о причинах этого кризиса», — сказала она.



«Прежде всего, следует предпринять шаги к независимости демократических институтов, а затем мы будем говорить о нормальных политических процессах», — сказал лидер Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили. По его словам, с процедурной точки зрения «власть должна взять на себя ответственность за фундаментальные реформы, а оппозиция — войти в Парламент для того, чтобы (необходимые) реформы были проведены… Правовым образом также невозможно провести эти реформы без участия оппозиции».



Накануне встречи несколько НПО распространили обращение на имя политических лидеров, в котором призвали их представить свои предложения по реформам и преодолению кризиса.



Посланник ЕС прибыл в Тбилиси в ночь с 27 на 28 марта после того, как его первая миссия потерпела неудачу в начале этого месяца.



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