

По информации администрации президента, Саломе Зурабишвили и Кристиан Даниэльсон обсудили процесс переговоров

29.03.2021 15:12





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля в политическом диалоге при медиаторстве ЕС Кристианом Даниэльсоном. Информацию об этом распространяет администрация президента.



По их сообщению, встреча прошла во дворце Орбелиани и стороны обсудили переговоры, проходящие между грузинскими властями и оппозицией.



«Президент Грузии еще раз подчеркнула важность разрядки политического кризиса и дальнейшего активного участия ЕС в преодолении постпандемического экономического кризиса», - отмечается в информации.



Для справки, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 27 марта, поздно ночью. В воскресенье, 28 марта, Кристиан Даниэльсон уже встретился с представителями НПО, а процесс медиации с лидерами политических партий он возобновил с сегодняшнего дня.









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