

Премьер Грузии: Участие Саакашвили в переговорах «оскорбительно для страны»

29.03.2021 15:24





Заявление члена Европарламента Андрюса Кубилюса о том, что в переговорах между грузинскими властями и оппозицией участие должны принимать Михеил Саакашвили и Бидзина Иванишвили оскорбительно, считает премьер-министр Иракли Гарибашвили.



«Господин Бидзина Иванишвили ушел из политики. Ушел с политической должности, потом покинул пост председателя партии и открыто заявил, что больше не намерен вовлекаться в политику», — сказал Гарибашвили.



Что касается Саакашвили, то его участие и вовсе «оскорбительно для грузинского государства», считает премьер Грузии.



«Это оскорбительно для нашей страны, для нашего государства, что кто-то, кем бы он ни был, мне абсолютно неинтересно, призывает нас формально вовлечь в переговоры этого преступника, уличенного во многих тяжких преступлениях, обвиненного и приговоренного», — заявил премьер.



По словам Гарибашвили, в Украине Саакашвили замешан в коррупционных скандалах:



«В Украине Саакашвили на пороге выдворения. Не сегодня так завтра, его наверно выгонят. Вы видели коррупционные скандалы, в которых он замешан. При участии его коррупционной команды подняли все коррупционные дела, начали преследование членов его команды. Второе — на самом деле ничего в Украине он не делает, это все шоу. [Делает то], что делал здесь, но конечно в меньших масштабах и третье — Саакашвили по собственному желанию отказался от гражданства Грузии. О чем вообще тут говорить», — заключил Гарибашвили.



Напомним, что ранее Кубилюс написал, что в переговорах должны принимать участие не формальные, а реальные лидеры — Михеил Саакашвили и Бидзина Иванишвили.



«Будет в разы эффективнее, если неформальные лидеры — которые заявляют, что лидерами не являются, но с политической и психологической точки зрения остаются лидерами своей партии, возьмут ответственность и примут участие в переговорах, чтобы открыто провозгласить свои взгляды и цели — готовы ли они к компромиссу и решению проблемы. Это будет эффективным путем для движения вперед», — написал он в Twitter.



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