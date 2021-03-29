

Талаквадзе: Изменения в закон «Об общих судах» и Конституцию помогут проходящему политическому диалогу

29.03.2021 16:40





По заявлению председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, он надеется, что изменения в закон «Об общих судах» и Конституцию, которые предполагают одноразово к 2024 году снижение избирательного барьера до 3%, помогут проходящему политическому диалогу.



Как заявил Талаквадзе на заседании бюро, у парламента и властей есть политическая воля и они исполняют свои обязанности с целью усиления демократии и осуществления фундаментальных реформ.



«Я надеюсь, что эти два изменения помогут проходящему политическому диалогу. По своей сути эти изменения не только предмет разговора между политическими партиями, а эти реформы являются предметом соглашения между нами и гражданами, а также между нами и нашими политическими партнерами, и предметом сотрудничества ЕС и США. Очень надеюсь, что в процессе ассоциации с ЕС, в дальнейшем эти изменения будут оценены должным образом и окажут позитивное влияние на повестку дня евроинтеграции Грузии», - заявил Талаквадзе.



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