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Кобахидзе: В ходе встречи с Даниэльсоном мы обсудили несколько деталей того предполагаемого соглашения, о котором ведется диалог
29.03.2021 16:41
По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, в ходе встречи с медиатором Кристианом Даниэльсономправящая команда обсудила детали предполагаемого соглашения.
По словам Кобахидзе, предположительно, завтра пройдет встреча оппозиции и властей в общем формате.
«У нас была еще одна встреча, на которой мы обсудили несколько деталей того предполагаемого соглашения, о котором ведется диалог. В течение дня еще пройдут встречи. У нас будет еще одна встреча сегодня в 18:00... Завтра уже, предположительно, диалог и дискуссия продолжаться в общем формате», - заявил Кобахидзе.
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