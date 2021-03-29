

Кобахидзе: В ходе встречи с Даниэльсоном мы обсудили несколько деталей того предполагаемого соглашения, о котором ведется диалог

29.03.2021 16:41





По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, в ходе встречи с медиатором Кристианом Даниэльсономправящая команда обсудила детали предполагаемого соглашения.



По словам Кобахидзе, предположительно, завтра пройдет встреча оппозиции и властей в общем формате.



«У нас была еще одна встреча, на которой мы обсудили несколько деталей того предполагаемого соглашения, о котором ведется диалог. В течение дня еще пройдут встречи. У нас будет еще одна встреча сегодня в 18:00... Завтра уже, предположительно, диалог и дискуссия продолжаться в общем формате», - заявил Кобахидзе.



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