

Сотни граждан Грузии подписали петицию, с призывом создать запасной список регистрации на вакцинацию

29.03.2021 16:41





Сотни граждан Грузии подписали петицию, призывающую создать запасной список регистрации на вакцинацию. Электронная версия петиции опубликована на веб-сайте manifest.ge 27 марта.



«Добавьте функцию запасного бронирования на регистрационной странице (booking.moh.gov.ge) для тех, кто готов в конце дня быстро явиться в центр вакцинации и привиться оставшимися дозами вакцины», — пишут авторы петиции.



Они считают, что «создание запасного списка будет полезно по нескольким направлениям, в том числе по причине того, что вакцинирование тех людей, которые сделают прививку оставшимися дозами будет способствовать увеличению доверия к вакцинам среди критически настроенных граждан, поскольку они осознают, насколько ценным ресурсом является каждая вакцина».



Напомним, что в Грузии уже несколько недель идет вакцинация от ковида. С завтрашнего дня — 30 марта начнут использовать вакцину производства Pfizer. На данном этапе вакцинация доступна лишь для медиков, граждан старше 65 лет, общественных деятелей и политиков.



Также известно, что некоторое число доз вакцины стали непригодны к использованию [предположительно, по ряду таких причин как транспортировка, нарушение условий хранения и т.д — ред.]. Следует также отметить, что в одной упаковке в наличии 10 доз вакцины производства AstraZeneca. Если не использовать сразу все 10, то оставшиеся дозы становятся непригодны к использованию.



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