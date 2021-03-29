

Гарибашвили о планах Гахария

29.03.2021 16:45





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал комментарий по поводу решения своего предшественника Георгия Гахария вернуться в политику.



«В течение восьми лет при нашем правительстве Георгий был сначала бизнес-омбудсменом, затем министром экономики, затем министром внутренних дел, затем премьер-министром.



Он был членом правительства в течение восьми лет. У меня нет информации, что он собирается делать… Сначала подождем, послушаем, что он скажет, как скажет, а уже потом мы это оценим», — заявил Гарибашвили сегодня в беседе с журналистами.



Гахария неожиданно подал в отставку с поста премьера 18 февраля, назвав причиной возникшие разногласия с другими членами руководства правящей партии «Грузинская мечта». Камнем преткновения стал метод задержания лидера главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Спустя пять дней после отставки Гахария, занявший его место Гарибашвили отдал приказ о проведении спецоперации для ареста Мелия.



22 марта Гахария заявил, что «не собирается уходить из политики», но пока не обозначил свои планы, обещав познакомить с ними общественность в ближайшее время.



Гахария занимал пост главы правительства с сентября 2019 года до февраля 2021 года. Именно на него была сделана ставка во время предвыборной кампании – Гахария был первым номером партийного списка «Грузинская мечта».



Уход из политики в январе 2021 ода основателя партии Бидзины Иванишвили и последовавшая за этим отставка Гахария стали еще одним аргументом оппозиции в требовании провести повторные выборы. Оппоненты власти указывали на то, что сторонники «Мечты» голосовали именно за Иванишвили и Гахария, и отставка политических фигур такого масштаба непременно должна повлечь за собой перевыборы.



45-летний Гахария по профессии историк. Образование получил в Тбилиси и в Москве. Сначала в 1994 году он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета. Далее шесть лет проучился на факультете политологии в Московском государственном университете имени Ломоносова. В 2002-2004 годах Гахария стал магистром управления бизнеса в МГУ.



В Москве началась и карьера Гахария — в 2004-2008 годах он был генеральным директором компании SFK Group, в 2006-2009 годах работал приглашенным лектором в МГУ.



В 2008-2013 годах Гахария занимал должность директора развития бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и России в немецкой компании Lufthansa.



В правительстве «Грузинской мечты» Гахария впервые появился в марте 2013 года в ранге бизнес-омбудсмена. Затем, с ноября 2017 года, он был вице-премьером и секретарем Совета национальной безопасности Грузии. В 2016-2017 годах ему доверили портфель министра экономики, после чего он возглавил МВД.



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