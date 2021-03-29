

НПО: планируемые изменения в судебной системе являются «фрагментарными»

29.03.2021 17:03





Коалиция за независимую и прозрачную судебную систему, в которую входят около 40 местных НПО, заявила 29 марта, что «фрагментарные» изменения, инициированные Грузинской мечтой в Законе об общих судах, «полностью оторваны от реальности в стране».



Поправки, которые 25 марта представил председатель Юридического комитета Парламента Анри Оханашвили, сделают публичной информацию об оценке и голосовании по кандидатам в судьи членами Высшего совета юстиции, а также будет разработан т.н. «рейтинговый список кандидатов». Кроме того, члены совета будут обязаны обосновывать свою позицию по кандидатам.



По мнению НПО, проблема системы правосудия заключается не в неупорядоченности процедурных вопросов, а в «влиянии властей и неконтролируемой власти неформальных групп». Соответственно, по их заявлению, предлагаемые «изменения не повлияют на принципиальные проблемы в суде».



Коалиция считает, что «клановое правление» в судебной системе может быть устранено, если власти и оппозиция придут к соглашению по «ориентированным на консенсус правилам» укомплектования состава Высшего совета юстиции и Верховного суда в ходе продолжающихся переговоров при посредничестве ЕС.



В противном случае, по заявлению НПО, на фоне существующего в стране политического кризиса «предлагаемые изменения являются попыткой правящей политической силы имитировать судебную реформу».



Обсуждение инициированных изменений в Парламенте Грузии начинается сегодня.



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