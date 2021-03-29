

Глава Минэкономики назвала ГЭС гарантией экономической независимости Грузии

29.03.2021 17:12





«Наше правительство сделает все возможное для дальнейшего укрепления энергетической независимости нашей страны и строительства новых гидроэлектростанций на основе местных ресурсов», — заявила журналистам после визита на Энгури ГЭС министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.



Министр посетила ГЭС вместе с премьером страны Ираклием Гарибашвили, чтобы ознакомиться с проводимыми здесь восстановительными работами.



Как заявила Турнава в Грузии будет развиваться малая энергетика, в том числе ветровая, солнечная, экологически чистая водородная технология, но «гидроэлектростанции, подобные плотинам и водохранилищам, в целом гарантируют, что в будущем мы никогда не будем зависеть от импорта».



«Энгури ГЭС существует почти полвека. Это наше национальное достояние, оставленное нам предыдущими поколениями. Это также очень важная гидроэлектростанция, которая укрепляет нашу энергетическую независимость и суверенитет. Без Энгури наш политический суверенитет был бы под вопросом.



Это объект, который объединяет всю Грузию, потому что он служит всей Грузии, включая наших абхазских сестер и братьев, и это наше общее богатство. Мы, наше поколение, наше правительство сделаем все возможное для дальнейшего укрепления нашей энергетической независимости и строительства новых гидроэлектростанций на основе местных ресурсов.



Конечно, и малая энергетика, ветровая, солнечная, экологически чистая водородная технология, но большие плотины и водохранилища, такие как Энгури, включая Намахвани ГЭС, Худони ГЭС, Ненскра ГЭС, являются гарантией того, что с точки зрения импорта и нашей энергетической безопасности, наша экономическая независимость никогда не будет поставлена ​​под угрозу», — сказала Натия Турнава.



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