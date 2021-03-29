

Мэрия сообщила о начале укрепительных работ в районе Вашлиджвари

29.03.2021 17:42





Мэрия Тбилиси сообщает о начале укрепительных работ в районе Вашлиджвари, призванных остановить развитие оползневых процессов. В ведомстве поясняют, что в планах заполнить трещины грунтом.



По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, решение принято согласно рекомендации специалистов, которая предполагает возвращение склону первоначального естественного состояния.



«Как вы знаете, на прошлой неделе состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором по рекомендации привлеченных экспертов были приняты определенные решения, одно из которых заключалось в возвращении склона в первоначальное состояние, что представляет собой заполнение трещин определенной земельной массой на основании исследований», — отметил Бенделиани.



В планах также установить мониторинговую систему, которая будет отслеживать процессы на разломе.



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