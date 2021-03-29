

Кобахидзе: Завтра или послезавтра все всё узнают

29.03.2021 17:44





Детали возможного соглашения с оппозицией были рассмотрены на встрече руководства правящей партии «Грузинская мечта» со спецпредставителем президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона. Об этом после сегодняшней встречи сообщил журналистам председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, с Даниэльсоном сегодня же состоится еще одна встреча, а предположительно завтра пройдет встреча в общем формате – между правительством и оппозицией.



Ситуация на переговорах по-прежнему держится в секрете, но Кобахидзе пообещал, что «завтра или послезавтра все всё узнают».



«Функция модератора — предложить собственные варианты и получить ответ, чтобы продолжить разговор с другой стороной. Здесь не может быть речи о совпадении [позиций]. Он предложил нам какие-то варианты. Мы сказали, что что-то из предложенного для нас приемлемо, а для чего-то понадобится обсуждение. Это рабочий процесс. Мы должны рассмотреть определенные вопросы в политической команде, в связи с чем были сделаны предложения», — пояснил Кобахидзе.



Кроме того, полученные через медиатора предложения правящая партия рассмотрит сегодня на заседании политсовета.



Вместе с тем Кобахидзе, как до этого премьер-министр Ираклий Гарибашвили, заявил, что правящая партия выступает против назначения досрочных парламентских выборов.



«Данность такова, что внеочередных выборов не будет. Это не ультиматум, это данность. Ультиматумами разговаривает оппозиция».



«Если даже теоретически представить, с учетом тех же условий, которые есть у оппозиции, в связи с возможными внеочередными выборами, они и там все проиграют. Проиграют и плебисцит, приуроченный к местным выборам, и референдум. Проиграют всё, и если будут проведены выборы, проиграют, естественно, и на них. Однако данность такова, что внеочередных выбров не будет…», — сказал Кобахидзе.



Полтический кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент 31 октября 2020 года и продолжается уже почти пять месяцев. Заседания парламента посещает только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов, остальные отказываются признавать итоги выборов и требуют нового голосования. Власти считают обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предпочитают обсуждать перспективы реформирования избирательного кодекса для проведения выборов в свое время — в 2024 году.



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