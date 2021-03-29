

Кристиан Даниэльсон во второй раз встречается с лидерами "Грузинской мечты"

29.03.2021 17:44





Специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон сегодня во второй раз встречается с членами правящей партии «Грузинская мечта» в представительстве ЕС.



На встрече присутствуют председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и депутат парламентского большинства Шалва Папуашвили.



На встрече также присутствуют посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США в Грузии Келли Дегнан.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





