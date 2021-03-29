|
|
|
Кристиан Даниэльсон во второй раз встречается с лидерами "Грузинской мечты"
29.03.2021 17:44
Специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон сегодня во второй раз встречается с членами правящей партии «Грузинская мечта» в представительстве ЕС.
На встрече присутствуют председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и депутат парламентского большинства Шалва Папуашвили.
На встрече также присутствуют посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США в Грузии Келли Дегнан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна