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В Тбилиси в результате ДТП пострадали восстановленные Мухранские ворота
29.03.2021 18:13
В результате автомобильной аварии пострадали восстановленные т.н. Мухранские ворота. Они служили входом в древний Тбилиси, который был окружен каменной городской стеной.
Как сообщили Netgazeti в Мэрии Тбилиси, инцидент произошел около 2 недель назад. Легковой автомобиль врезался в строение, в результате чего оно было частично повреждено. В ведомстве заявляют, что на процесс восстановления понадобится определенное время, стена будет восстановлена «по всем правилам».
Копия древнего входа была построена еще в советское время. Она повторяет т.н. Мухранские ворота, которые столетия назад были частью тбилисской городской ограды и находились на пересечении сегодняшних улиц Бараташвили и Чахрухадзе.
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