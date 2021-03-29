

В Тбилиси в результате ДТП пострадали восстановленные Мухранские ворота

29.03.2021 18:13





В результате автомобильной аварии пострадали восстановленные т.н. Мухранские ворота. Они служили входом в древний Тбилиси, который был окружен каменной городской стеной.



Как сообщили Netgazeti в Мэрии Тбилиси, инцидент произошел около 2 недель назад. Легковой автомобиль врезался в строение, в результате чего оно было частично повреждено. В ведомстве заявляют, что на процесс восстановления понадобится определенное время, стена будет восстановлена ​​«по всем правилам».



Копия древнего входа была построена еще в советское время. Она повторяет т.н. Мухранские ворота, которые столетия назад были частью тбилисской городской ограды и находились на пересечении сегодняшних улиц Бараташвили и Чахрухадзе.



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