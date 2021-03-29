

Кобахидзе: Консультации с медиаторами продолжаются

29.03.2021 18:14





«Я могу заверить общество и конкретно сторонников нашей партии, что не будет подписан ни один пункт, который не будет отвечать интересам государства и объективным интересам нашей команды», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе после встречи с Кристианом Дэниэльсоном.



По словам Кобахидзе, консультации с медиаторами продолжаются, однако от разговора о деталях он воздерживается. По его словам, завтра ожидается встреча с участием власти и оппозиции.



«Встречи между властью и оппозицией по устранению политического кризиса в Грузии проходят при медиации ЕС. Спецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Дэниэльсон вернулся в Грузию 27 марта. Сегодня он встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили и представителями «Грузинской мечты». Сегодня вечером Дэниэльсон планирует встретиться с представителями оппозиции.



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