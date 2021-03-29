

Кобахидзе: Мы опять-таки надеемся, что все завершится соглашением

29.03.2021 18:50





Каковы самые актуальные темы все мы знаем, однако из всех этих активных тем одна сравнительно отошла на второй план, но деталей раскрывать не можем. Были определенные вопросы, по которым нас попросили уточнить позиции на основании консультаций с командой, - об этом заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе после встречи представителей «Грузинской мечты» с медиатором Кристианом Даниэльсоном.



По его словам, завершение переговоров соглашением зависит от доброй воли и должного подхода сторон.



«Консультации продолжаются. На данном этапе у нас мало нового, исходя из того, что протекает рабочий процесс. Будут консультации и с нами, и с представителями оппозиции. Завтра уже разговор, диалог продолжится в общем режиме, и опять-таки мы надеемся, что это все завершится соглашением. Разумеется, это зависит от доброй воли и должного подхода сторон.



Аналогично нам в команде понадобится еще одна встреча и затем встреча с нашими партнерами, чтобы окончательно обозначить позиции нашей команды в связи с темами. Это непростой процесс, весьма сложный процесс, исходя из того, что мы касаемся сложных вопросов, однако будем надеяться на соглашение», - заявил Кобахидзе.



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