

Гарибашвили объявил о приостановке строительства Намахвани ГЭС

29.03.2021 18:51





Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который побывал на крупнейшей грузинской Ингури ГЭС, где ознакомился с ходом ремонтных работ.



Премьер подчеркнул, что ему «абсолютно непонятен возникший вокруг ГЭС ажиотаж».



«Мы договорились с компанией, все будет проверено еще раз, в том числе с привлечением грузинских и зарубежных специалистов. Также будет проверено еще раз воздействия строящейся ГЭС на окружающую среду, нанесет это вред или нет», — сказал Гарибашвили.



Премьер также подчеркнул, что проект Намахвани ГЭС очень важен для энергобезопасности Грузии. «Его разработали и начали работу над проектом наши, грузинские ученые, 30-40 лет назад», отметил он.



Премьер-министр считает, что массовые протесты против Намахванской ГЭС «демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии».



«Я хочу отделить людей, которые искренне вовлечены в этот протест от тех политически ангажированных граждан, которых поощряют и вдохновляют иностранные государства, что вызывает тревогу», — сказал Гарибашвили.



«Также разговор шел о передачи территории в аренду на несколько лет. Это является принятой практикой везде, во всем мире, соответственно, эта какая-то необдуманная и антигосударственная риторика, которая мешает отношениям с нашими соседними государствами, с инвесторами, конечно же, должна прекратиться», — сказал Гарибашвили.



Премьер напомнил, что потребление электроэнергии в Грузии с каждым годом растет, следовательно, растет и ее импорт. Поэтому, по его словам, «чрезвычайно важно поощрять строительство гидроэлектростанций, включая большие, малые, средние и микрогидроэлектростанции».



Проект Намахвани ГЭС предусматривает строительство двух независимых ГЭС в долине реки Риони: ГЭС Квемо Намахвани (333 мВ) и Земо Намахвани (100 мВ). Годовая выработка каскада — 1 500,00 ГВтч, что покрывает 12% годового потребления Грузии.



Между тем протесты против строительства ГЭС уже почти полгода продолжаются в ущелье реки Риони — сначала в селе Джонети, а затем в Намахвани.



Протестующие требуют, чтобы правительство остановило строительство и расторгло контракт с турецкой компанией Enka, а также чтобы турецкая компания покинула ущелье Риони.



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